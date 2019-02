in foto: Martina è andata a trovare Manuel Bortuzzo per San Valentino

Una bella sorpresa di San Valentino per Manuel Bortuzzo, ancora ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma. Il nuotatore 19enne ha postato una nuova foto su Instragram dal letto suo letto di ospedale. Accanto a lui c'è Martina, la fidanzata 16enne, presente anche lei quando Manuel è stato ferito da un colpo di pistola davanti a un locale di piazza Eschilo, quartiere Axa di Roma. I due fidanzatini stringono due orsetti peluche, uno bianco e uno scuro, e tengono in mano un palloncino a forma di cuore. "Ci prederemo tutto", la didascalia che accompagna lo scatto postato sul social network. "Rimarrò al suo fianco dopo quello che è successo. Ripartiamo da qui insieme, gliel'ho detto a Manuel e lui è felice", aveva già promesso la ragazza a poche ore dalla tragedia che è costata la paralisi degli arti inferiori a Manuel.

Intanto ieri la Federnuoto ha annunciato di aver costituito il fondo "Give #TUTTICONMANUEL" per promuovere una raccolta fondi destinata "esclusivamente a provvedere alle necessità del giovane Manuel Bortuzzo. Basta solo un gesto di buona volontà: un versamento intestato alla Federazione Italiana Nuoto al seguente IBAN IT20U0100503309000000009133 con causale "donazione per Manuel Bortuzzo". Mobilitiamoci".

Nelle scorse ore ha voluto mandare un messaggio a Manuel anche Alex Zanardi, ex campione automobilistico e plurimedagliato paralimpico: "Ho pensato spesso a Manuel, alla sua forza d'animo, alla mia vicenda e alle tante persone meravigliose che mi hanno accompagnato. Cercale anche tu Manuel".