in foto: Immagine di repertorio

Un uomo è rimasto gravemente ferito a seguito di una caduta da un tetto a Sora, Comune in provincia di Frosinone. I fatti sono avvenuti intorno alle ore 11 di questa mattina, lunedì 2 settembre, in zona Portella. Come riporta Frosinone Today, si tratta di un 55enne che al momento dell'accaduto stava svolgendo alcuni lavori di manutenzione, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento ha perso l'equilibrio ed è precipitato, facendo un volo di diversi metri, prima di finire riverso al suolo. Ricevuta la telefonata d'emergenza, sul posto sono intervenuti i paramedici del 118, che hanno prestato al ferito i primi soccorsi.

Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito serie: l'uomo ha riportato diverse ferite e traumi a seguito dell'impatto che hanno reso necessario l'intervento di un'eliambulanza e il trasporto a Roma. Il paziente è stato trasferito nella Capitale e consegnato alle cure dei medici dell'ospedale Umberto I. Arrivato al pronto soccorso del nosocomio romano, è stato sottoposto agli esami necessari al caso. Presenti per gli accertamenti le forze dell'ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.

Frosinone, cade dal tetto della sua azienda a Paliano e muore

Lo scorso marzo, sempre nel territorio del Frusinate, un uomo è caduto dal tetto della sua azienda a Paliano. Un episodio che purtroppo è costato la vita a un settantenne titolare di uno stabilimento industriale di prodotti alimentari, deceduto a causa del violento impatto con il suolo, che ha reso vano l'intervento dei soccorritori arrivati in eliambulanza.