in foto: Immagine di reprtorio

Dramma a Paliano, nel territorio della provincia di Frosinone, dove oggi pomeriggio un uomo è morto a seguito di una caduta dal tetto di uno stabilimento industriale di prodotti alimentari di cui era titolare. L'episodio è accaduto in via Vicinale Cervinara, nei pressi del bosco della Selva di Paliano. Si tratta di F. F., un 70enne residente a Roma. Secondo le informazioni apprese, l'uomo è salito sul tetto ed è caduto al suolo, dopo un volo di diversi metri che non gli ha purtroppo lasciato scampo. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 arrivato in eliambulanza, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Inutili i soccorsi, l'uomo è deceduto a seguito delle ferite e traumi riportati e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto probabilmente sul colpo. Presenti i carabinieri che hanno svolto i rilievi del caso.

Cade dal lucernaio e muore mentre toglie le luci di Natale

Un operaio 29enne di Roccasecca è morto lo scorso 21 gennaio a seguito di una caduta di diversi metri dal lucernaio di un centro commerciale sulla via Nettunense ad Ariccia, ai Castelli Romani. Il dramma è avvenuto mentre il ragazzo stava togliendo le luminarie di Natale. Il lucernaio ha ceduto e il 29enne è precipitato a terra dopo un volo di oltre otto metri. Soccorso dagli operatori del 118 e trasportato d'urgenza al policlinico Gemelli di Roma, il ragazzo è morto poco dopo il suo arrivo.