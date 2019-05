in foto: Immagine di repertorio

Un uomo di 63 anni è caduto dal tetto della sua abitazione a Sora, in località Selva. L'uomo stava effettuando alcuni lavori di manutenzione su una scala quando, per cause ancora da accertare, è caduto rovinosamente a terra tra lo sgomento dei familiari e degli amici che hanno assistito alla scena. Immediati i soccorsi, con l'arrivo di un'ambulanza e un'automedica. Si è però reso necessario anche l'intervento dell'eliambulanza, che ha portato il 63enne in ospedale all'Umberto I di Roma. Non si conoscono ancora le sue attuali condizioni, ma nella caduta – di qualche metro d'altezza – ha riportato varie lesioni e fratture che ne hanno richiesto il trasporto immediato in ospedale con l'eliambulanza.

Frosinone, due ragazzi cadono per diversi metri in un parcheggio multipiano

E domani invece si terranno i funerali di Davide Bologna, un ragazzo caduto da diversi metri d'altezza da un parcheggio multipiano in via Mazzini, a Frosinone. Davide, però, ha scelto volontariamente di lanciarsi nel vuoto per togliersi la vita. Non si conoscono ancora i motivi del gesto, ma prima di suicidarsi ha mandato un messaggio su WhatsApp alla madre per salutarla e dirle cosa aveva intenzione di fare. La donna, una volta letto il messaggio del figlio, ha immediatamente allertato le forze dell'ordine, che sono andate sul posto per cercare di bloccare il ragazzo. Ma, quando sono arrivate, era già troppo tardi: il giovane era in terra e, nonostante, l'intervento del 118. hanno potuto solo constatarne il decesso. Sempre nello stesso parcheggio, appena dieci giorni fa, un altro giovane è caduto e ha perso la vita: si tratta del giovane rapper Daniele Arduini, che stava facendo parkour. Anche per lui, non c'è stato nulla da fare, è morto schiantandosi a terra per un salto non andato come previsto.