in foto: Il tetto crollato della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami a Roma

Per il momento non c'è ancora nessun indagato per il crollo del tetto nella chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, centro storico di Roma a pochi passi dal Campidoglio, dove lo scorso 30 agosto è crollato il tetto. Oggi il pm di Roma Mario Dovinola, titolare del fascicolo di indagine insieme al procuratore aggiunto Nunzia D'Elia, ha svolto un sopralluogo nella zona interessata dal crollo insieme ai vigili del fuoco. Gli inquirenti stanno procedendo per il reato di disastro colposo, ma per ora, come detto, l'indagine rimane senza indagati. Nei prossimi giorni la procura potrebbe decidere di affidare a qualcuno delle perizie tecniche per capire i motivi che hanno causato il crollo del tetto e, di conseguenza, eventuali responsabilità. Compito degli eventuali periti nominati sarà soprattutto quello di verificare la correttezza dei lavori di restauro eseguiti negli anni scorsi sull'edificio. Ricordiamo che giovedì scorso, quando è avvenuto il fatto, la chiesa era vuota e nessuno è rimasto ferito.

Nel tardo pomeriggio di oggi previsto anche un sopralluogo da parte del ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli. Al termine della visita il ministro incontrerà la stampa all'esterno della struttura. Con lui ci saranno il segretario generale del Mibac Giuseppe Panebianco, il capo di gabinetto Tiziana Coccoluto, il comandante del Comando Tutela del patrimonio culturale Fabrizio Parrulli, il comandante dei Vigili del Fuoco di Roma Marco Ghimenti e il responsabile dell'Unita di Crisi del Mibac Fabio Carapezza.