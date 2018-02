Nicola Zingaretti verso la riconferma a presidente della Regione Lazio. Almeno questo sostengono gli ultimi sondaggi disponibili sulle intenzioni di voto alle prossime elezioni regionali del 4 marzo. Secondo una ricerca IndexResearch mostrata ieri a Piazza Pulita, la trasmissione di La7 condotta da Corrado Formigli, il candidato del centrosinistra avrebbe ormai distanziato di venti punti i suoi avversari, il candidato del centrodestra, Stefano Parisi, e la candidata del Movimento 5 Stelle, la deputata romana Roberta Lombardi. Più staccato ancora il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, che comunque, secondo il sondaggio, conquista un buon 8 per cento di preferenze.

Il sondaggio: Zingaretti al 44 per cento, Lombardi al 20.

Questi i dati del sondaggio realizzato lo scorso 31 gennaio: Zingaretti: 44,0% Parisi: 25,0% Lombardi: 20,0% Pirozzi: 8,0%. Un'altra ricerca, realizzata da IZI per la Repubblica, dà Nicola Zingaretti al 36,6%, Stefano Parisi al 23,2%, Roberta Lombardi al 25,7% e Sergio Pirozzi all'11,7%. Interessante in questo caso anche la distribuzione dei voti sulle singole liste: il presidente Zingaretti conquisterebbe più voti dei partiti della sua coalizione. In più la lista civica a sostegno del candidato del centrosinistra si attesterebbe su un buon 6 per cento. Male il Partito democratico al 19,8% . Situazione opposta per il Movimento 5 Stelle, che come lista prenderebbe il 27,0% delle preferenze, due punti in più della sua candidata.

Nel 2013 il presidente Zingaretti è stato eletto con il 40,65 per cento. Il Partito democratico conquistò il 29,71 per cento delle preferenze con la lista civica a sostegno del presidente, che si fermò al 4,5 per cento. Nella attuale Lista Civica Zingaretti, però, ci sono anche esponenti che allora facevano parte di Sinistra, Ecologia e Libertà come il vicepresidente della Regione Lazio, Massimiliano Smeriglio.