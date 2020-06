Aveva solo 19 anni Diego Celkupa, il giovane che ieri sera con la sua Smart si è schiantato contro un muro in via Tuscolana. In macchina con lui, un amico della stessa età: avevano trascorso la giornata e la serata a Roma insieme a un gruppo di amici. Colosseo quadrato, piazza del Popolo, un panino al McDonald's: nelle stories di Instagram, i momenti felici di una serata come tante passate nella capitale. Alle 2 di notte, il tragico schianto contro il muro che gli è costato la vita. Gravissimo l'amico che si trovava in macchina sul sedile del passeggero: sembra che sia stato lui a chiamare i soccorsi, giunti prontamente sul posto. Per Diego non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo a causa della violenza dello schianto. L'amico, di cui non sono state diffuse le generalità, è stato portato d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma. Non è noto se sia in pericolo di vita o meno.

Le indagini della Polizia Locale

I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale del Gruppo Tuscolano. Saranno loro a dover determinare cos'è accaduto e chiarire la dinamica dell'incidente. Secondo le prime informazioni, Diego ha perso il controllo della Smart al civico 2170, schiantandosi violentemente contro il muro e morendo sul colpo. Tremenda la scena che si è presentata agli occhi dei soccorritori giunti sul posto poco dopo l'incidente, con il giovane ormai privo di vita e l'amico gravissimo.

L'ennesimo incidente sulle strade del Lazio

Quello in cui ha perso la vita Diego Celkupa è l'ennesimo incidente stradale che avviene sulle strade del Lazio. Coinvolti numerosi giovani, alcuni dei quali hanno purtroppo perso la vita. Come Mattia Roperto, 14enne dell'Infernetto, investito e ucciso mentre attraversava le strisce pedonali insieme ai suoi amici. O come Mattia Di Manno, 19enne che ieri avrebbe dovuto fare la maturità insieme ai compagni di classe. Oggi, a questa tragica lista, si aggiunge il nome di Diego Celkupa.