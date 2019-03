Un'automobile è andata in fiamme nel pomeriggio di oggi su via Pontina, all'altezza del chilometro 29, tra lo svincolo di Castel Romano e l'uscita per Pomezia. L'auto, una Smart, è andata in fiamme mentre viaggiava in direzione della capitale per cause ancora da chiarire. Il conducente è riuscito a uscire dall'abitacolo prima che il mezzo fosse divorato dalle fiamme, senza riportare conseguenze.

I vigili del fuoco hanno spento l'auto in fiamme

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco della stazione di Pomezia che, con l'ausilio di un'autobotte, hanno spento le fiamme. Inevitabili le ripercussioni al traffico in entrambe le direzioni, regalando l'ennesimo pomeriggio di passione su una delle strade più funestata da incidenti in tutto il territorio del Lazio. La Polizia Stradale. che in un primo momento ha chiuso il tratto interessato alla circolazione, poi ha riaperto una sola corsia in direzione di Roma per rendere possibile lo svolgimento in sicurezza delle operazione di spegnimento, e i successivi rilievi e rimozione del mezzo andato a fuoco. Si sono segnalati disagi e lunghe code, anche in direzione di Latina nella carreggiata opposta.

Schianto mortale su via Appia Nuova

Un altro grave incidente è avvenuto a sud della capitale su via Appia Nuova nel pomeriggio di oggi – venerdì 1 marzo – dove all'altezza del chilometro 56 nel territorio di Cisterna di Latina, un uomo ha perso il controllo del furgone di cui si trovava al volante finendo fuori strade. Tragico il bilancio del sinistro: quando il personale del 118 è giunto sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane decesso del giovane al volante del furgone, un Fiat Ducato, finito ad alta velocità contro un albero. Ancora da chiarire le cause dell'incidente.