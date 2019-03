in foto: Furgone si schianta su un pino lungo la via Appia, un morto – Fonte Scambiaffari

Incidente mortale lungo la via Appia. All'interno del territorio di Cisterna di Latina un furgone Fiat Ducato guidato da un ragazzo della zona è uscito di strada all'altezza del chilometro 56 della statale. Il mezzo ha centrato in pieno un grosso pino che si trova al lato della carreggiata. L'impatto è stato violentissimo e il giovane conducente è stato soccorso dal personale medico del 118 quando ormai le sue condizioni erano disperate. Inutili tutti i tentativi di salvarlo, come inutile si è rivelata la corsa dell'ambulanza. Quando i soccorritori sono arrivati, il ragazzo era già morto. Stando a quanto si apprende, la vittima era residente a Cisterna di Latina.

Chiusa la via Appia, indagano gli agenti della polizia locale

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Latina e gli uomini della polizia locale di Cisterna. La via Appia è stata chiusa, nel tratto interessato, e interdetta al traffico veicolare in entrambe le direzioni. Per ora restano sconosciute le cause dell'incidente. Non è chiaro se il mezzo stesse percorrendo la strada a velocità alta e cosa abbia provocato la sua uscita di strada. Non sono rimasti coinvolti nell'incidente altri veicoli. Stando a quanto si apprende, il giovane conducente del Ducato avrebbe fatto tutto da solo. Per ora non è stata diffusa la sua identità.