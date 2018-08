Si tuffano nudi nella fontana di Piazza Venezia, Salvini: “Se presi so io come educarli”

“Saprò io come ‘educare’ questi idioti se verranno presi, l’Italia non è il bagno di casa loro!”. La notizia del bagno nudi nella fontana di Piazza Venezia in centro a Roma da parte di due turisti, viene commentata così dal vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini. Intanto la Polizia Locale intensifica i controlli delle fontane storiche per evitare i tuffi fuori programma.