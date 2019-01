in foto: Fontana di Trevi

"Voglio Battezzarmi". Così un 38enne ha risposto agli agenti della polizia locale mentre gli impedivano di entrare nella Fontana di Trevi. L'uomo si è spogliato davanti alla folla nel pieno centro di Roma e ha tentato di immergersi nella vasca di marmo più famosa al mondo. Protagonista è un cittadino di nazionalità Etiope, che intorno alle 10 di questa mattina si è tolto i vestiti in pubblico. Stupore tra i presenti che hanno notato lo strano atteggiamento dell'uomo e lo hanno immortalato mentre si avvicinava alla fontana. La scena però non è sfuggita agli agenti della polizia locale I gruppo, ex Trevi, che hanno anticipato il gesto dell'uomo e lo hanno fermato.

Il 38enne, una volta bloccato, ha spiegato che intendeva compiere un rito battesimale all'interno di Fontana di Trevi, da lui considerata una fonte sacra. Una motivazione inaspettata, che ha lasciato i presenti a bocca aperta, perché di solito chi si concede un tuffo nelle fontane romane di solito lo fa trovandosi in stato di ebrezza o d'estate, per concedersi, deturpando il patrimonio monumentale della Capitale, refrigerio dalla calura.

In cerca di monete nella Fontana del Tritone

L'ultimo tuffo nell'acqua cristallina delle vasche di Roma risale allo scorso ottobre, quando un uomo si è immerso nella Fontana del Tritone a piazza Barberini in cerca di monete. L’uomo, indisturbato, ha raccolto le monetine dal fondo poi è uscito dall’acqua e ha raggiunto i suoi amici.