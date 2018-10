in foto: L’uomo in cerca di monete immerso nella fontana del Tritone del Bernini a Piazza Barberini

Un bagno nella fontana del Tritone costruita da Gian Lorenzo Bernini a piazza Barberini. Non si tratta di uno dei tanti turisti che cercano refrigerio nelle fontane monumentali della Capitale d'estate, spesso sorpresi e multati dai vigili urbani. L'uomo, vestito con una canottiera nera e pantaloni grigi, si è immerso con la testa in acqua in cerca di monete, quelle lanciate dietro alla schiena dai visitatori dopo aver espresso un desiderio, magari proprio quello di tornare a Roma. Dopo la ‘raccolta' è uscito e ha riso allegramente con i suoi amici. E' successo qualche giorno fa nel cuore di Roma, in una delle piazze più belle della Capitale, spesso prese di mira da turisti che mostrano poco rispetto nei confronti di un patrimonio artistico invidiato in tutto il mondo. A inviare il video a Fanpage è stata una tassista che ha denunciando il comportamento del protagonista.

Bagno nella fontana di piazza Barberini

Il video mostra come l'uomo, con fare tranquillo e disinvolto, per nulla turbato da ciò che gli sarebbe potuto accadere se fossero arrivati i vigili urbani, è entrato nella vasca decorata con i delfini che emergono dall'acqua sorreggendo la conchiglia sulla quale troneggia uno splendido Tritone e lo stemma con le tre api. Ha iniziato a perlustrare il fondo attraverso l'acqua limpida, alla ricerca delle monete. Poi, una volta trovato un bel mucchietto, si è immerso completamente, nuotando e afferrandole con un braccio per poi tenerle nell'altra mano e continuare la raccolta. Sullo sfondo, l'accento straniero divertito degli amici che ha raggiunto terminata la ricerca sotto agli occhi dei passanti.