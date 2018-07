Un grave incidente stradale è avvenuto nella mattina di oggi – mercoledì 11 luglio – su via Tiburtina Valeria nel territorio di Tivoli alle porte di Roma. Qui erano circa le 8.00 quando, all'altezza di località ‘Crocetta', si sono scontrati una Bmw Serie 1 e una Smart. Sul posto la polizia del commissariato di Tivoli, la polizia locale e i vigili del fuoco. I pompieri hanno estratto una coppia di marito e moglie, gravemente feriti, dalle lamiere della Smart e affidati alle cure mediche del personale sanitario del 118. Ferito anche il conducente della Bmw.

L'uomo al volante della Smart 69 anni, è stato trasportato in ospedale a bordo di un'eliambulanza atterrata sulla strada, ma purtroppo è deceduto poco dopo l'ingresso a causa della gravissime ferite riportate. Ricoverata all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli la moglie dell'uomo deceduto La donna, 67 anni, è tutt'ora in gravi condizioni. Inevitabili le ripercussioni al traffico, con la strada rimasta chiusa per oltre un'ora per rendere possibili le operazioni di soccorso, l'atterraggio dell'eliambulanza e i rilievi necessari a stabilire dinamica ed eventuali responsabilità nel sinistro.