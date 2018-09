in foto: Patrizia Pastore, foto Facebook

Sono i componenti di una famiglia romana le persone coinvolte nel gravissimo incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri – domenica 2 settembre sull'autostrada A25, tra l'uscita di Pescina e quella di Cocullo in direzione della capitale. Per cause ancora da chiarire la Nissan Qashqai su cui viaggiavano si è ribaltata sulla carreggiata, finendo per schiantarsi contro il guard rail.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere il corpo senza vita di Patrizia Pastore, 54 anni, a cui la violenza dell'impatto non ha lasciato scampo. Grave il figlio di 25 anni della coppia, che è stato trasportato d'urgenza da un'ambulanza del 118 all'ospedale di Avezzano. Feriti, anche se in maniera lieve, il marito della donna Antonio e un altro figlio.

La famiglia romana tornava a casa dopo un periodo di vacanza sul Gargano. Patrizia, originaria proprio della Puglia ma da lungo tempo residente a Roma, era molto attiva nel mondo del volontariato cattolico. Moltissimi i messaggi di cordoglio e ricordo sulla sua pagina Facebook.