Un grave incidente è avvenuto questa mattina – giovedì 22 febbraio – a piazzale Clodio, all'incrocio con viale Falcone e Borsellino. Qui un taxi si è ribaltato poco dopo le 10.00 sulla sede stradale. Terribile lo schianto. Il conducente alla guida dell'auto bianca è stato estratto dal lunotto anteriore dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Consegnato alle cure del personale sanitario del 118, l'autista è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Gemelli dove è stato ricoverato in gravi condizoni.

Sul posto gli agenti del Gruppo Prati della Polizia Locale, che hanno eseguito i rilievi del caso, deviando il traffico per permettere le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei veicoli incidentati. Ancora non è nota la ragione per cui il tassista ha perso il controllo del mezzo, che in quel momento da quanto si apprende era senza passeggeri a bordo. Inevitabili le ripercussioni al traffico nella zona.