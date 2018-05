Si finge un medico e abusa di una paziente nei sotterranei del Policlinico: condannato a due anni

Un ragazzo di 25 anni è stato condannato a due anni di carcere per aver tentato di violentare una paziente nei sotterranei del Policlinico Umberto I fingendosi un medico. Per settimane si è aggirato tra corridoi e padiglioni dell’ospedale tentando di abbordare le pazienti presentandosi come un chirurgo o come uno psicologo.