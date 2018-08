La produzione della nuova serie firmata da Paolo Sorrentino "The New Pope" cerca comparse. L'appuntamento è all'attrezzeria dei Teatri 3 e 4 agli Studios di Cinecittà dalle 9.30 alle 17.30, da cui si arriva dall'ingresso di via Vincenzo Lamaro, di lunedì 3 e martedì 4 settembre 2018. Le riprese inizieranno nel novembre del 2018 e per partecipare non è necessaria nessuna esperienza di recitazione. Pochissime le regole per chi volesse partecipare ai casting: non ci sono vincoli di nazionalità o età, non serve indossare nulla di particolare e i primi a mettersi in fila saranno i primi ad essere chiamati, le aspiranti comparse dovranno portare con sé una fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale.

"The New Pope" è di fatto la seconda stagione di "The Young Pope", fortunatissima serie andata in onda nel 2016 con protagonista Jude Law. A Silvio Orlando nel casting entreranno stelle del cinema come John Malkovich e Sharon Stone. L'attesissima serie sarà prodotta da Hbo e Sky ed è scritta dal regista premio Oscar con Umberto Contarello e Stefano Bises.