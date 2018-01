in foto: Foto dalla pagine Facebook di Andrea Liburdi

Una voragine si è aperta questa mattina in via Catania a due passi da piazza Bologna a Roma, all'incrocio con via Lomellina. Qui l'asfalto e una porzione di marciapiede hanno ceduto all'improvviso aprendo uno squarcio sul terreno. L'area è stata transennata. Sul posto la Polizia Locale e i vigili del fuoco, che sono a lavoro per stabilire la pericolosità della situazione e la stabilità dell'area.

Da quanto si apprende è rimasta ferita un'anziana signora di 78 anni residente nella zona, precipitata nella voragine. Soccorsa dal personale sanitario del 118 le sue condizioni non sono preoccupanti, ma è stata trasportata in ambulanza al Policlinico Umberto I per essere medicata. Diversi testimoni e residenti sui gruppi Facebook del quartiere raccontano di aver sentito un improvviso boato al momento dell'aprirsi della voragine.

Tanti i cittadini che si chiedono di chi sia la responsabilità. Scrive ad esempio Carmen Altera: "Per anni ho segnalato il problema con pec ,al comune di Roma e vigili urbani II gruppo! Nessuno ha dato riscontro. Segnalazione fatta in quanto all'epoca amministratore di uno stabile in via Lucca che affaccia anche su via Catania, poco sopra tale sfacelo e di fronte…è indegno che siamo di fronte a tanta leggerezza con rischi anche per chi ci abita negli stabili… se cede il manto stradale vuol dire che sotto è vuoto…e se cede uno stabile chi paga i danni?"