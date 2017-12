in foto: Immagine di repertorio

Un ragazzo di 22 anni si è accasciato sul campo di calcetto durante una partita con gli amici ed è morto. È accaduto nella serata di ieri – mercoledì 21 dicembre – in un impianto sportivo in via Lungotevere di Pietra Papa in zona Marconi/Ostiense. Immediatamente gli altri giocatori hanno chiamato i soccorsi: inutile purtroppo l'arrivo del personale sanitario del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane studente.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Porta Portese. Sulla morte del 22enne è stata aperta un'indagine: sul corpo sarà effettuata l'autopsia per capire cosa sia accaduto. L'ipotesi più accreditata al momento è che il cuore abbia smesso di battere, forse a causa di una patologia cardiaca congenita mai riscontrata. Gli amici del ragazzo sono stati tutti ascoltati dando la stessa versione: stava apparentemente bene, non aveva lamentato dolori o fastidi, il malore è avvenuto all'improvviso.