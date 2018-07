Nella mattinata dello scorso 26 luglio, in via Tiberina, a Roma Nord, è andato in scena l'ultimo atto del Camping River, una vicenda che è andata avanti per un anno: il campo rom è stato sgomberato dal Comune, nonostante una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo l'avesse bloccato; la situazione igienico-sanitaria del River, secondo l'amministrazione comunale, era troppo grave per non intervenire. E allora, in una nota diffusa oggi, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha voluto ringraziare personalmente la Polizia Municipale per il lavoro svolto: così la prima cittadina della Capitale ha scritto una lettera indirizzata al Comandante della Polizia Municipale di Roma Capitale e al funzionario responsabile S.p.e. nella quale viene fatto un plauso alle forze dell'ordine per come hanno agito e gestito la situazione.

"Si è trattato di un intervento difficile e umanamente delicato – si legge nella lettera – articolato nelle sue fasi e di grande rilevanza sul piano cittadino. Ciononostante, il Corpo di Polizia Locale e il suo personale impegnato hanno operato con intelligenza, lucidità, attenzione e sensibilità". La sindaca Raggi esalta ancora il lavoro di tutto il personale del Comune impegnato nello sgombero e taccia come inaccettabile l'episodio di violenza che ha portato al ferimento un vigile urbano. "Ringrazio, dunque, a nome mio, di tutta l'Amministrazione e della Città, il "Gruppo di Sicurezza Pubblica ed Emergenziale" e in special modo gli agenti direttamente impegnati nell'intervento.