Sgomberato il Nuovo Cinema Palazzo nel quartiere San Lorenzo a Roma. Sono stati apposti i sigilli agli ingressi e alcune delle porte sono state saldate. Lo sfratto è stato eseguito oggi, 15 ottobre, dall'ufficiale giudiziario accompagnato da vigiliantes privati e da rappresentanti della proprietà dell'edificio, ma senza la presenza delle forze dell'ordine. Così la chiusura è durata solo poche ore: gli attivisti hanno riaperto la sala verso le 10.30 e lanciano ora una mobilitazione e un presidio permanente, per "la difesa di un'esperienza culturale e sociale unica in città".

L'ex cinema in piazza dei Sanniti, nel cuore del quartiere San Lorenzo, è stato occupato l'11 aprile del 2011 con l'obiettivo di evitare che lì vi fosse realizzato un casinò. "Attualmente è in corso un’altra ristrutturazione da parte di una Società privata, dell’intera struttura per ospitare ed allestire un Casinò con tanto di slot machine e giochi virtuali. L’ennesimo esempio di una cultura non cultura legata solo al gioco d’azzardo e all’impoverimento e alla mortificazione delle potenzialità artistiche e culturali dell’intera città di Roma", scrissero all'epoca gli attivisti per esplicitare i motivi dell'occupazione di quegli spazi. Da allora al Nuovo Cinema Palazzo sono state organizzate serate teatrali, culturali, presentazioni di libri, festival e serate musicali, diventando un punto di riferimento per la cultura a Roma. Qua è nato il talento tra gli altri di Marcello Fonte, Leone d'Oro a Cannes per il film Dogman, tra gli occupanti dello spazio e accorso stamattina in piazza dei Sanniti.

Processo per l'occupazione del Nuovo Cinema Palazzo

Per quell'occupazione nel 2017 dodici persone finirono a processo e tra queste, anche l'attrice Sabina Guzzanti e l'ex deputato del Partito Democratico e attuale capo della segreteria politica di Zingaretti Marco Miccoli, e i leader dei centri sociali Andrea Alzetta e Nunzio D'Erme, entrambi ex consiglieri comunali. Secondo quanto fu ricostruito, il gruppo degli occupanti era costituito tra 15 persone. "In concorso tra di loro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso arbitrariamente hanno invaso al fine di occuparlo lo stabile sito in Roma in piazza dei Sanniti", si leggeva nel capo di accusa.

Cinema Palazzo è nella lista degli sgomberi dalla Prefettura

Nella lista del prefetto il cinema Palazzo è stato inserito come uno dei palazzi occupati romani da sgomberare. Nel documento si leggeva, come riferimento all'edificio di piazza dei Sanniti: "Immobile sito in Piazza dei Sanniti 9/a (Mun. II) di proprietà “Area Domus SrL” affittato alla “Camene SpA” occupato arbitrariamente 15 aprile 2011". Dopo aver appreso, questa estate, dell'inserimento del Palazzo nella lista del prefetto e dello sgombero imminente, gli attivisti risposero così su Facebook: