Oggi, venerdì 2 novembre, il sindaco di Riace Mimmo Lucano è atteso a Sutri per ricevere la cittadinanza onoraria per il suo impegno a favore dell'integrazione e dell'accoglienza. Ma il primo cittadino del comune della Tuscia, Vittorio Sgarbi, ha annunciato di aver spostato la cerimonia nella sede di un vicino comune per evitare tensioni dopo l'annuncio di una contestazione da parte del partito di estrema destra Casa Pound. Accolto con lunghi applausi e da una folla a Milano solo due giorni fa, Sgarbi evidentemente voleva risparmiare la pena di una contestazione da parte dei militanti neofascisti a Lucano.

"È arrivata la notizia che per l'arrivo del sindaco di Riace Casa Pound ha previsto una manifestazione – spiega in una nota Sgarbi- Ho già parlato con l'ottimo sindaco di Castel Sant ‘Elia per trasferire la cerimonia". "Casa Pound incredibilmente mi rimprovera- ignorando la Costituzione – di dare la cittadinanza onoraria a un indagato trascurando che è stato indagato anche Salvini e il grande Pound, in regime democratico fu processato, condannato e arrestato", conclude Sgarbi.

"Riguardo la nostra manifestazione del 2 novembre a Sutri – scrive Casa Pound Viterbo – apprendiamo in una nota stampa diffusa dal sindaco on. Vittorio Sgarbi notizie affatto rispondenti al vero". "Piuttosto, sottolineando l’ingiustificato ed infantile allarmismo che egli sta cercando di creare intorno al caso, reputiamo opportuno specificare che non v’è stata alcuna minaccia se non quella di effettuare un sit in per altro regolarmente autorizzato e benedetto da una larghissima fetta dell’opinione pubblica sutrina, ed invitiamo il sindaco a smentire dandocene prova", rispondono i diretti interessati nel tentativo di ribaltare le accuse e confermando l'appuntamento di domani per la loro manifestazione.

Questa mattina la notizia che il sindaco di Riace non sarà però presente: "Mi ha fatto molto piacere il gesto di Sgarbi. Purtroppo però oggi non potro' andare a Sutri: ho un po' di problemi di salute, forse una colica renale". "La vicinanza di tutte queste persone, mi aiuta e mi conforta", ha aggiunto ai microfoni della trasmissione Circo Massimo di Radio Capital dove è intervenuto in diretta.