in foto: La fontana di piazza Trilussa

Ha molestato alcuni passanti poi, si è spogliato e ha fatto il bagno nella seicentesca fontana dell'Acqua Paola in piazza Trilussa, a Roma. Continua lo sfregio nei confronti dei monumenti e delle fontane romane. L'uomo, un cittadino straniero, in corso d'identificazione perché sprovvisto di documenti, è stato fermato dai carabinieri della Stazione Roma Trastevere. Era ubriaco e dopo aver importunato alcune persone che si trovavano nella piazza, si è spogliato e ha pensato bene di rifocillarsi con un tuffo in acqua. La scena non è sfuggita ai militari che sono immediatamente intervenuti e lo hanno portato in caserma. Per il gesto compiuto è stato denunciato a piede libero e dovrà pagare una multa di 450 euro. Si tratta di uno dei tanti episodi, che hanno spesso come protagonisti turisti in visita nella città. Diversi i casi di questa estate, gli ultimi due giorni fa.

Turista egiziana mette i piedi in acqua nella fontana di Trevi

Una turista ha immerso i piedi nella notte nella Fontana di Trevi. Il gesto non è passato però inosservato agli agenti della polizia locale di Roma Capitale Gruppo I che hanno notato la donna e l'hanno fermata, facendole togliere immediatamente i piedi dalla fontana. La turista, di nazionalità egiziana, è stata multata e dovrà pagare 450 euro. L'operazione si inserisce negli interventi dei caschi bianchi a tutela dei monumenti storici della Capitale.

Brindisi a piazza di Spagna

Poco dopo gli agenti in servizio nell'area di piazza di Spagna hanno sorpreso un un ragazzo di 20 anni, residente a Roma ma proveniente dallo Sri Lanka, che aveva pensato di fare un brindisi, insieme ad alcuni amici, con una bottiglia di champagne sulla scalinata di Trinità dei Monti. Il ventenne e' stato fermato e multato. A pochi passi nella notte a piazza di Spagna alcuni vandali sono entrati in azione danneggiando la Fontana del Sarcofago.

Turista nella Fontana dell'altare della Patria

Una turista americana di 68 anni è stata sorpresa mentre immergeva i piedi nella fontana dell'Altare della Patria, a Piazza Venezia. Gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale, I Gruppo Trevi, insieme ai carabinieri del Comando di Piazza Venezia durante il servizio di vigilanza nell'area dell'Altare della Patria l'hanno vista e fermata. La donna è stata portata al Comando carabinieri di Piazza Venezia. Ha ricevuto una multa di 450 euro, e denunciata per vilipendio di tombe. La fontana dell'Altare della Patria è stata presa di mira dai turisti già il 19 agosto quando un gruppetto si è fatto il bagno entrando in acqua anche senza mutande.