Massimo De Angelis, il docente del prestigioso liceo Massimo dell'Eur di Roma, dal carcere di Regina Coeli dove è detenuto tornerà a casa. A deciderlo il gip Annalisa Marzano, che ha accolto la richiesta del difensore dell'uomo di predisporre gli arresti domiciliari per il suo assistito, a cui il pm Stefano Pizza aveva già dato parere positivo. Il professore è accusato di abusi sessuali nei confronti di una sua studentessa di 15 anni.

L'uomo nel corso degli interrogatori ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali con l'alunna, affermando di essersi "innamorato" e ribadendo come lei fosse "consenziente". De Angelis ha spiegato che era la prima volta che gli accadeva una cosa del genere e di essere pentito. Il giudice ha valutato che non ci fosse il rischio di reiterazione del reato e, vista la disponibilità della compagna del 54enne ad accoglierlo a casa, ha deciso che per le esigenze cautelative gli arresti domiciliari siano sufficienti.

De Angelis è stato arrestato lo scorso 16 gennaio, dopo la denuncia presentata dai genitori della studentessa, che hanno scoperto i messaggi che l'uomo si scambiava con la figlia. Nelle chat messaggi audio e foto esplicite. La ragazza ha allora avvertito il prof che la loro "relazione" era stata scoperta.