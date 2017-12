in foto: I botti di Capodanno illegali sequestrati

La notte dell'ultimo giorno dell'anno si avvicina e le forze dell'ordine intensificano i controlli per fermare la vendita illegale di artifizi pirotecnici e materiale esplodente. In particolare gli agenti della Divisione Amministrativa della questura di Roma hanno sequestrato 600 chili di ‘botti' illegali. Si trattava per lo più di fuochi d'artificio confezionati artigianalmente, privi di etichetta e classificazione, potenzialmente pericolosi per l'incolumità di chi li usa e non solo.

I controlli che hanno portato al massiccio sequestro sono avvenuti tra Fiano Romano e Formello, nell'hinterland Nord di Roma. In particolare a Formello gli agenti hanno scoperto un vero e proprio laboratorio dove i ‘botti' venivano preparati e confezionati. Denunciato il proprietario che aveva messo su l'attività illegale. L'attività di prevenzione e contrasto alla vendita di fuochi d'artificio illegali continuerà nei prossimi giorni, per intensificarsi ulteriormente a ridosso di Capodanno.