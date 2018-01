Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, hanno scoperto un deposito di merce contraffatta al Trullo, periferia Sud-Ovest della capitale. Nei locali sono stati rinvenuti oltre 4000 articoli, soprattutto borse e altri accessori come portafogli e guanti, ma anche cappotti e piumini. Tutta merce riportante il marchio di note marche di moda, ma tutti i capi erano rigorosamente contraffatti. Da quanto reso noto dai guanti bianchi, coordinati nell'operazione dal vicecomandante Lorenzo Botta, i falsi provenivano dalla Turchia ed erano destinati ai venditori ambulanti, per lo più di nazionalità senegalese, che gravitano nella zona del Pigneto. Il sequestro è giunto dopo mesi di sequestri e indagini, volti a colpire i canali di rifornimento del commercio abusivo.

Il sequestro è stato saluto come un gran successo anche dall'assessore al Commercio di Roma Capitale Adriano Meloni, che ha elencato i numeri dell'attività di repressione dell'abusivismo nell'anno appena concluso: "Sono 1.111.200 gli articoli illegali, non a norma o contraffatti sequestrati dalla Polizia Locale di Roma Capitale nel 2017. I 188.915 controlli effettuati sul commercio in area pubblica, tra postazioni abusive nei mercati, marciapiedi occupati e furgoni di ambulanti in doppia fila, hanno portato a 16.806 sequestri tra amministrativi e penali, e all’erogazione di multe per un totale di 30.115.888 euro dovuti alle casse capitoline".

"Un metodo che sta dando i suoi frutti – così in una nota Marco Milani della Ugl Polizia Locale e Mauro Cordova Presidente dell' Arvu Europea – basti pensare che nel solo 2017 i sequestri penali dei gruppi Spe e Gssu sono passati dagli 8.500 dell'anno precedente a oltre 120.000. Esortiamo la sindaca di Roma – concludono i rappresentanti sindacali- a colmare le carenze organiche di un Corpo che tra mille difficoltà, si impegna quotidianamente per la sicurezza della Capitale. Si assumano in fretta tutti gli idonei, Roma ha bisogno di agenti".