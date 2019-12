in foto: Gaia Von Freymann

"Aiutateci a ritrovare il telefonino di mia figlia, chiunque lo veda lo consegni alle forze dell'ordine". È l'appello disperato della mamma di Gaia Von Freymann, la sedicenne travolta e uccisa insieme all'amica e compagna di scuola Camilla Romagnoli da un Suv guidato dal ventenne Pietro Genovese a Corso Francia, poco dopo la mezzanotte di domenica 22 dicembre. La donna, tornata sul luogo del sinistro trascorse poche ore dal decesso della figlia, ha spiegato che Gaia, la notte in cui è stata investita mentre attraversava la strada "aveva in tasca un iPhone 8 con la cover rossa. Era senza borsa, se qualcuno trovi gli effetti personali delle due ragazze è pregato di riconsegnarli". Il figlio del noto regista Paolo, sottoposto ai test per alcol e droga, aveva un tasso alcolemico di 1,4, tre volte superiore al limite consentito dalla legge ed è risultato non negativo a sostanze stupefacenti di diverso tipo.

L'ultimo messaggio di Gaia e Camilla: "Stiamo tornando a casa"

Gaia e Camilla la notte in cui sono accaduti i drammatici fatti avevano avvisato i genitori che erano sulla via del ritorno, stavano rientrando a casa. Infatti si trovavano proprio a pochi metri dalle loro abitazioni, all'altezza di Ponte Milvio e del liceo Gaetano De Sanctis, dove frequentavano la terza classe. Camilla prima di morire ha scritto alla mamma: "Sto arrivando" ma non è più rientrata. A localizzarla la sorella, grazie allo smartphone accoppiato con quello della sedicenne, che l'ha intercettata proprio in Corso Francia, dove era avvenuto un incidente. Gaia invece aveva scritto al padre: "Papà, sto tornando". Edward Von Freymann, costretto a muoversi con una sedia a rotelle dopo un incidente stradale all'Eur, disperato per la perdita della figlia ha detto parole strazianti: "Ora che Gaia non c'è più non ho ragione di vivere".

L'autopsia: Gaia e Camilla "morte sul colpo con il cranio sfondato"

I risultati degli esami autoptici svolti dal medico legale sulle salme delle due sedicenni hanno evidenziato come siano entrambe morte sul colpo, con il cranio sfondato a causa del violento impatto con il Suv. Non sono stati trovati segni di trascinamento: ciò esclude dunque secondo i periti l'ipotesi che i corpi siano strati travolti da altri veicoli i cui conducenti si sarebbero dati alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso.