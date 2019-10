Con il passare delle ore, si definisce la vicenda che ha visto protagonista Antonio Sorgentone, musicista e vincitore dell'edizione 2019 di "Italia's got talent": l'uomo, nella notte tra mercoledì e giovedì, ha accoltellato un amico e collega musicista, Mirko Dettori, 42 anni, al culmine di una discussione avvenuta all'interno dell'Ellington Club al Pigneto, a Roma. Come riporta La Stampa, Sorgentone, dopo essersi dato alla fuga dopo la violenza, ha contattato la vittima, inviando all'amico un messaggio su Whatsapp. "Ti chiedo scusa, sono un’idiota. Purtroppo, non sono riuscito a tenere a freno la mia impulsività" ha scritto Sorgentone. Un messaggio che, evidentemente, il musicista ha inviato nella speranza di far desistere l'amico dal presentare una denuncia: ma Dettori si è presentato alla Polizia di Stato e ha raccontato quanto accaduto nel locale notturno del Pigneto.

Antontio Sorgentone e l'aggressione all'Ellington Club del Pigneto

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì all'Ellington Club di via Anissamandro. Stando a una prima ricostruzione, Antonio Sorgentone, all'interno del locale, si sarebbe avvicinato a Dettori, amico e anch'egli musicista: tra i due sarebbe nata un'accesa discussione, al culmine della quale il vincitore di "Italia's got talent" ha accoltellato l'amico, colpendolo al gluteo sinistro. Dopo la violenza, Sorgentone si è dato alla fuga: Dettori, invece, è stato soccorso dal 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni. Per fortuna, il 42enne ha riportato ferite lievi, giudicate guaribili in 7 giorni. Dopo essere stato dimesso dall'ospedale, Dettori ha denunciato Sorgentone alle forze dell'ordine.