in foto: Antonio Sorgentone, vincitore di Italia’s got talent 2019

Antonio Sorgentone, vincitore di Italia's Got Talent 2019, è accusato di aver insultato e accoltellato al gluteo sinistro un suo amico musicista. L'aggressione sarebbe avvenuto all'interno dell'Ellington Club, un locale del Pigneto, nei pressi di via Casilina. Sorgentone sarebbe poi scappato. Il fatto sarebbe avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì. Secondo le prime ricostruzioni, Sorgentone si sarebbe avvicinato all'amico, Mirko D., 42 anni, e lo avrebbe accoltellato. L'uomo ha riportato "una ferita lacero contusa al gluteo sinistro", è stato soccorso dal 118 ed è stato trasportato d'urgenza, riporta l'agenzia Agi, all'ospedale San Giovanni. E' stato dimesso con una prognosi di sette giorni. Sulla vicenda stanno indagando i poliziotti dei Reparti Volanti di Porta Maggiore e Torpignattara. Sorgentone è accusato di lesioni, ma la ricostruzione del 42enne rimasto ferito è ancora al vaglio degli investigatori.

Chi è Antonio Sorgentone

Antonio Sorgentone, pianista, ha vinto a marzo l’edizione 2019 di "Italia’s Got Talent" e si è aggiudicato il premio finale di 100 mila euro. Trentasette anni, abruzzese, Sorgentone è stato apprezzato da tutti i giudici, in particolare da Mara Maionchi. Il video della sua prima esibizione a Italia's Got Talent è stato visualizzato da oltre un milione di persone su Youtube e ha ottenuto oltre 19mila ‘mi piace'.