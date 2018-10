Secondo giorno di scuole chiuse a Roma. Anche oggi, martedì 30 ottobre 2018, tutti gli istituti scolastici della Capitale sono rimasti chiusi e gli studenti ringraziano la sindaca di Roma Virginia Raggi. Per qualcuno la chiusura delle scuole ha significato non prendere un brutto voto al compito in classe o all'interrogazione, per altri due giornate di sano riposo. L'entusiasmo degli studenti è incontenibile e i profili della sindaca sono pieni di ringraziamenti per la decisione di chiudere le scuole a causa del maltempo e soprattutto del vento forte (che ha provocato la caduta di tanti alberi in moltissime zone della Capitale).

Scuole chiuse anche oggi, studenti ringraziano Raggi

"M'hai risparmiato un 4 in mate", scrive uno studente. Un altro chiede: "Facce rimané a casa anche domani e se ribbeccamo lunedì prossimo". E ancora: "C'era a verifica oggi, dajeee". Oppure: "Oggi avevo il compito in classe di antologia menomale che le scuole sono chiuse". E c'è chi invoca una chiusura anche per domani, visto che dopodomani, il primo novembre, è festa: "A Virgiiii famo pure mercoledì tanto se demo annacce solo n giorno sta settimana a sto punto lasciamo perde no?". "Famo pure domani e sei sindaca a vita", promette un ragazzo. E c'è anche chi si limita a un semplice: "Ti amo" o "Ti amiamo". Per ora il Campidoglio ancora non ha ufficializzato decisioni in merito alla giornata di domani.