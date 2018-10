Allerta meteo a Roma e in tutto il Lazio, i danni e i numerosi alberi caduti causa forte vento oggi lunedì 29 ottobre preoccupano anche per l'indomani. Il sindaco Virginia Raggi potrebbe confermare l'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado anche per il 30 ottobre. Ciò, allo scopo di tutelare gli studenti, gli insegnanti e il personale Ata dai problemi derivanti da una ‘bomba d'acqua‘ ipotizzata dalle previsioni meteo.

A deciderà sarà sempre il Coc, Comitato operativo comunale riunito da 48 ore per coordinare le operazioni in vista della forte ondata di maltempo. Si resta in attesa delle previsioni meteo definitive che saranno diramante dalla Protezione civile regionale: tra i provvedimenti da prendere si sta valutando appunto anche quello di tenere le scuole di ogni ordine e grado chiuse nella mattinata di domani, martedì 30 ottobre.