La scritta "Quando vi pare" e la firma Ls, Lotta Studentesca, il movimento giovanile di Forza Nuova, con tanto di croce celtica sono comparse sulla bacheca esterna del circolo Pd all'Alberone. "Per l'ennesima volta e come sempre più spesso, negli ultimi tempi, sta accadendo alle sedi del Partito Democratico, ieri sera la nostra sezione Alberone ha subito l'affronto fascista – scrivono i responsabili della sezione che hanno denunciato l'accaduto su Facebook – Ancora una volta vogliamo ribadire che le intimidazioni non ci fanno paura e non fermeranno le nostre battaglie, non ridurranno la nostra presenza, non silenzieranno la nostra voce". Poi, il ricordo al monito della Liliana Segre: "Ho visto le parole d'odio trasformarsi in dittatura. E poi in sterminio. Non vorrei vederle mai più. La democrazia finisce piano piano" scrivono facendo riferimento alla senatrice reduce dell'Olocausto che sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti. Il Partito Democratico – continuano – nasce dalla storia di questo Paese, nel ricordo di quanti hanno lottato per restituircelo libero e democratico. Noi a quella storia continuiamo a ispirarci e per quella lottiamo". E hanno dato appuntamento ai sostenitori del partito per lunedì 11 giugno alle ore 18.