Se ci sono strutture su cui l'attenzione è massima, quelle sono le case di cura e di riposo. Tra queste ultime però, ce ne sono molte abusive nel territorio del Lazio: un vero e proprio problema non solo normalmente, in quanto gli anziani spesso vengono maltrattati e non assistiti come si deve, ma soprattutto ora, durante l'allerta coronavirus, in cui queste case sono diventate focolai con all'interno boom di contagi. E proprio di oggi è la notizia che sono state scoperte altre due case di riposo abusive a Fiuggi, che adesso verranno chiuse il prima possibile. "Dai controlli a tappeto che si stanno eseguendo sono state scoperte due case di riposo abusive nel territorio di Fiuggi nella provincia di Frosinone – ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – La Asl di Frosinone ha immediatamente richiesto al sindaco di emettere l’ordinanza di chiusura e di trasmettere ai Carabinieri dei NAS tutta la documentazione".

Aperta un'inchiesta sulla casa di cura San Raffaele

Molto grave è il caso della casa di cura San Raffaele a Rocca di Papa. Al momento sono 138 le persone contagiate all'interno della struttura, cinque invece i decessi per coronavirus. Intorno allo stabile è stato istituito un cordone sanitario al fine di provare a contenere la situazione, estremamente critica. Ieri la Procura di Velletri ha aperto un'inchiesta, l'ipotesi di reato più grave è quella di omicidio colposo. La casa di cura San Raffaele è uno dei focolai di coronavirus più gravi nel Lazio e l'esempio lampante che qualcosa non ha funzionato nelle case di cura per anziani. In procura è stato depositato il sopralluogo dei Nas e anche il fascicolo della Polizia Locale di Rocca di Papa.