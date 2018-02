I carabinieri della Compagnia di Frascati hanno scoperto una raffineria di droga che riforniva le piazze di spaccio di Tor Bella Monaca. Seguendo i movimenti di un uomo dal quartiere alla periferia di Roma, i militari sono arrivati a Fiano Romano. Qui, nel comune a Nord di Roma, hanno scoperto in villa dove la cocaina veniva tagliata e confezionata. Un vero e proprio la laboratorio gestito da padre e figlio, di 49 e 21 anni, e almeno da un'altra persona, un 23enne anche lui finito in manette. Tutti e tre sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella villetta sequestrati 3,6 chili di polvere bianca. Due chili di sostanza purissima era ancora da tagliare, mentre mezzo chilo di cocaina suddivisa in involucri di plastica e poi ben 1250 dosi già confezionate per essere venduta al dettaglio in strada.

Le dosi erano "preparate su dei vassoi di legno inseriti in uno scaffale tipo pasticceria e oltre 72.000 euro in contanti, provento dell’attività illecita, occultati in parte in un vano in bagno, nascosto da un pannello e in parte in un vano nascosto all’interno di una cabina-armadio. Recuperati anche 8 bilancini di precisione, una macchina per sottovuoto, 700 grammi di mannite, utilizzata per il taglio della cocaina e una decina di dosi di marijuana". La droga avrebbe fruttato secondo i carabinieri, 1 milione di euro una volta immessa nel mercato.