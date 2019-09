in foto: Ermanno Scatolini, morto a 69 anni in un incidente stradale a Morlupo

Ermanno Scatolini, 69 anni, è morto in un incidente stradale sulla via Flaminia. La sua automobile, una Mercedes Classe C, si è scontrata con un autobus Cotral. Il pensionato ha improvvisamente perso il controllo della macchina all'altezza di una curva e ha invaso la corsia di marcia opposta. L'impatto è stato violentissimo e per Scatolini non c'è stato niente da fare.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha tentato di rianimare il pensionato, ma purtroppo Scatolini è morto praticamente sul colpo. Per i rilievi sono intervenuti sul posto i carabinieri della stazione di Castelnuovo di Porto, che hanno cercato di ricostruire nei dettagli la dinamica dell'accaduto. Non è escluso che l'uomo abbia accusato un improvviso malore mentre era al volante della sua Mercedes. Nessun ferito tra i passeggeri del bus Cotral, che sono stati fatti scendere dal mezzo e messi in salvo.

Ermanno Scatolini, morto a 69 anni in un incidente

"Ciao Zio,quando stanotte mi è arrivata la chiamata dall’Italia non volevo crederci…ma purtroppo se ne vanno sempre le persone speciali e buone come te,continua a brillare da lassù e prenditi cura di noi", scrive su Facebook il nipote Federico. Ermanno era un grande appassionato di musica e musicista. "Un forte dolore anche per me, sono anche il cugino e abbiamo suonato insieme per tanti anni con il complesso i Malavoglia e con i laser", l'ultimo saluto del cugino Riccardo, sempre su Facebook.