in foto: Immagine di repertorio

Un uomo è morto in un incidente stradale in via Flaminia a Roma. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 22 settembre, intorno alle ore 15.45. La vittima è un 69enne romano. A scontrarsi un'auto e un pullman Cotral all'altezza del chilometro 29, in direzione Roma. Secondo le informazioni apprese la macchina, una Mercedes classe C proveniente da Roma, stava percorrendo la strada diretta verso Morlupo, quando, improvvisamente e per cause ancora in corso d'accertamento, il conducente ha perso il controllo del veicolo, ha sbandato all'altezza di una curva e ha invaso la corsia di marcia opposta. Proprio in quel momento dall'altra direzione stava arrivando il pullman. L'autista accorgendosi della presenza dell'autobus, non è riuscito in tempo a frenare: l'impatto è stato molto violento.

Automobilista morto sul colpo

Ricevuta la chiamata d'emergenza, sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha tentato di soccorrere l'automobilista, rimasto intrappolato all'interno del veicolo. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso, avvenuto sul colpo e provocato dalle gravi ferite e traumi riportati, che non gli hanno lasciato scampo. Per estrarre la vittima dal veicolo è stato necessario il lavoro dei vigili del fuoco, perché l'auto era ridotta a un groviglio di lamiere. Presenti per i rilievi scientifici necessari al caso i carabinieri della stazione di Castelnuovo di Porto e della Compagnia di Bracciano, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto.

Traffico su via Flaminia

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con lunghe code. La strada è stata chiusa e accessibile con senso unico alternato per tutta la durata delle operazioni. Al termine degli accertamenti del medico legale, la salma è stata poi trasferita all'obitorio del Gemelli, dov'è stata disposta l'autopsia e la circolazione è tornata progressivamente alla normalità.