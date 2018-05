in foto: Immagine di repertorio

Un gravissimo incidente è avvenuto nella serata di ieri – martedì 29 maggio – su via Appia Pignatelli all'altezza del civico 111, proprio prima dell'ingresso nel parco della Caffarella, all'incrocio con via Cecilia Metella e via dell'Almone. Qui un ragazzo di 28 anni alla guida di una moto ha perso il controllo del mezzo sul quale viaggiava, finendo per schiantarsi coinvolgendo nell'incidente un'autovettura.

Purtroppo per il ragazzo non c'è stato niente da fare: quando il personale sanitario del 118 è giunto sul luogo a bordo di un'ambulanza, ormai per lui non c'era più niente da fare e non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche la Polizia Locale di Roma Capitale, che ha chiuso il tratto di strada interessato per effettuare i rilievi e rimuovere successivamente i mezzi incidentati.