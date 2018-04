in foto: Foto dal gruppo Gra…zie dell’informazione!

Un grave incidente si è verificato attorno alle 15.00 di oggi sul Grande Raccordo Anulare all'altezza dello svincolo per la Cassia Bis a Nord di Roma. Nel sinistro sono rimaste coinvolte un'auto e una moto, ad avere la peggio il centauro che è rimasto gravemente ferito: soccorso da un'eliambulanza che è atterrata sulla sede stradale ed ha trasportato il motociclista in prognosi riservata in ospedale. Nello scontro è rimasta ferita anche la donna al volante dell'auto coinvolta, che è stata trasportata in ambulanza al Villa San Pietro, dove è entrata in codice di rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto la Polizia Stradale, i vigili del fuoco e il personale dell'Anas che ha chiuso il tratto interessato interessato in entrambe le direzioni. Inevitabili le ripercussioni al traffico, con lunghe code e rallentamenti.