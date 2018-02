Scontro tra auto e moto a Ostia. Feriti soccorsi in elicottero: gravissimo 42enne

Grave incidente in via Chiaraluce ad Ostia. Qui si sono scontrati un’auto e una moto. Ad avere la peggio il centauro, che è stato soccorso in eliambulanza e trasportato all’ospedale San Camillo, dove si trova in prognosi riservata.