Un grave incidente si è verificata nella mattina di oggi – giovedì 8 febbraio – nel quartiere Talenti a Roma. Erano circa le 8,30 quando una donna in sella al suo scooter si è schiantata uscendo fuori strada in via della Cecchina nei pressi dell'incrocio con via Franco Sacchetti, dopo aver perso il controllo del suo scooter Honda Vision. Si tratta di un'infermiera di 58 anni che, soccorsa dal personale sanitario del 118 giunto sul luogo, è stata trasportata d'urgenza in ambulanza al Policlinico Umberto I dove è stata ricoverata in codice rosso.

Le sue condizioni sono gravissime e la prognosi rimane riservata. Da quanto si apprende non ci sono altri mezzi o persone coinvolte nel sinistro. Sul posto gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale che hanno eseguito i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell'incidente.