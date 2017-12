Un grave incidente si è verificato nella serata di ieri – mercoledì 20 dicembre – su via Salaria alle porte di Roma. Erano circa le 18.00 quando due auto si sono scontrate all'altezza della diramazione per l'autostrada A1 a Settebagni. Nel sinistro è rimasta gravemente ferita una donna che viaggiava a bordo di una Toyota Yaris.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Roma che ha estratto la 60enne dalle lamiere contorte della vettura, affidandola alle cure del personale sanitario del 118. Ricoverata in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea, la prognosi ancora è riservata.

Nessuna grave conseguenza invece per l'uomo al volante dell'altra auto coinvolta nell'incidente, un Ford Fiesta. Sulla dinamica dell'incidente indagano gli agenti di Polizia Locale del III Gruppo Nomentano, che hanno eseguito i rilievi del caso per accertare le responsabilità in quanto accaduto.

Sempre nella giornata di ieri un altro incidente si è verificato via Cristoforo Colombo dove, all'altezza dell'incrocio con via di Acilia, un mezzo pesante è piombato addosso a due auto ferme al semaforo rosso, fortunatamente senza provocare gravi conseguenze per chi si trovava a bordo dei veicoli.