Così come era accaduto in passato – la mancata presenza alle Fosse Ardeatine nel marzo 2017 causa vacanza familiare – nuova bufera e non solo di neve, su Virginia Raggi in un periodo teso di fine campagna elettorale per le Politiche. La polemica è innescata dall'opposizione in Campidoglio e in particolare dal Partito Democratico che attacca la sindaca M5S per la sua assenza in questi giorni di allerta meteo.

"Un sindaco si vede nel momento dell'emergenza. Da giorni è previsto il rischio neve a Roma per questa notte, ma "la Raggi ha pensato bene di partire per un convegno addirittura a Città del Messico – scrive in una nota il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi -, a oltre 10 mila km di distanza e 15 ore di volo da Roma. La città potrebbe bloccarsi, e si troverebbe senza il ‘primo cittadino' a capo della macchina comunale. Certo, considerando le pessime prove della Raggi, non si tratterebbe di una perdita rilevante, anzi… Ma da' l'idea di come questi grillini concepiscono il governo: in fuga alla prima difficoltà".