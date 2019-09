Marco Luccarelli, il ragazzino di 15 anni residente a Frosinone e scappato da una casa famiglia di Napoli ormai venti giorni fa, sarebbe stato avvistato in una farmacia di Bergamo mentre acquistava dei farmaci per l'allergia. Non è ancora confermata la veridicità della notizia, comunicata dall'avvocato della famiglia, Claudia Mancini. Sono venti giorni che il 15enne non dà notizie di sé: i genitori sono molti preoccupati e hanno già fatto appello tramite la trasmissione Chi l'ha Visto affinché Marco faccia almeno una telefonata a casa dicendo che sta bene. Marco è scappato dalla casa famiglia di Napoli in cui era ospite il 4 settembre scorso. Dopo che il suo volto è stato fatto vedere in televisione, sono molte le chiamate arrivate ai genitori. Tra le persone che dicono di aver visto il ragazzo, anche sciacalli che hanno chiesto soldi alla madre per rivedere il figlio. Secondo quest'ultima informazione, Marco si troverebbe a Torino.

Scomparso Marco Luccarelli, la fuga a una settimana da quella della fidanzata

Gli investigatori si sono subito messi al lavoro per verificare la veridicità di quanto riferito riguardo gli ultimi avvistamenti, ma al momento non ci sono novità ulteriori. Secondo le prime informazioni trapelate, il ragazzo sarebbe fuggito una settimana dopo la fuga della sua fidanzatina, anch'essa residente all'interno della casa famiglia. La giovane è di origine romena, cosa che ha spinto gli inquirenti a credere che Marco l'abbia raggiunta in Romania. Forse, hanno pensato, qualcuno l'ha aiutato nella fuga: qualcuno di adulto, che ha fatto in modo di aiutarlo a passare il confine. Adesso sembra che l'abbiano visto a Bergamo: dove alloggi o in compagnia di chi sia, non è ancora dato sapere.