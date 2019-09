Si è occupato anche Chi l'ha Visto del caso di Marco Luccarelli, il ragazzino di quindici anni scomparso da otto giorni da una casa famiglia di Napoli. Originario di Frosinone, è stato affidato alla struttura affinché proseguisse gli studi dopo la separazione dei genitori. I genitori sperano che, vedendo la trasmissione, il 15enne possa chiamarli e rassicurarli sulle sue condizioni. "Vi prego aiutatemi a trovarlo", è stato l'accorato appello del padre, preoccupato per la sorte del ragazzo. Secondo i carabinieri che si stanno occupando del caso il ragazzino potrebbe essere scappato in Romania dalla ragazza, anche lei fuggita dalla casa famiglia una settimana fa. Una coincidenza che ha messo subito in allarme gli inquirenti, che credono che Marco possa essere arrivato fin lì, magari con la complicità di un adulto.

Scomparso il 15enne Marco Luccarelli, la ragazza fuggita la settimana prima

Marco Luccarelli si è allontanato dalla casa famiglia lo scorso mercoledì e da allora non è stato più visto. Ha approfittato di un attimo di distrazione degli operatori e si è dato alla fuga. Finora non ha avuto nessun contatto con i parenti, non li ha chiamati nemmeno per dire ‘sto bene, mi sono allontanato da solo'. Chiaramente la preoccupazione della madre e del padre è tanto, anche se sperano che tramite l'appello lanciato a Chi l'ha Visto il giovane possa decidere di fare una telefonata e dare sue notizie. Oppure che qualcuno che lo ha visto chiami il numero della trasmissione e dia indicazioni utili a rintracciarlo. Non è improbabile che sia stato un adulto ad aiutarlo a varcare il confine italiano e che lì, tramite conoscenze, sia riuscito ad arrivate in Romania.