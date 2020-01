Sciopero Roma Tpl lunedì 13 gennaio, a rischio bus di periferia per 24 ore. La mobilitazione riguarderà i dipendenti del consorzio privato che gestisce le 103 linee periferiche dell'Area Metropolitana, a indire l'agitazione il sindacato Usb Lavoro Privato. Disagi per i passeggeri che si spostano utilizzando il servizio di trasporto, tuttavia la protesta, prevede per gli utenti le fasce di garanzia, per agevolare gli utenti. Il servizio sarà assicurato dalle ore 8.30 e tra le 17 e le 20. Mentre sarà a rischio tra le 8.30 e le 17 e dalle 20 a fine servizio. Corse regolari invece per Atac, Cotral e lungo le linee ferroviarie.

Sciopero Roma Tpl: i motivi della protesta

“L'inadeguatezza dei privati nella gestione del servizio pubblico dei trasporti è solo una delle problematiche che il sindacato denuncia da tempo. Qualche giorno fa, ad esempio, un autobus in gestione alla Roma Tpl ha tenuto prigionieri i passeggeri per 45 minuti a causa di un guasto alle porte. La vettura era sprovvista dei martelletti di emergenza e pertanto l’autista non ha potuto far evacuare il mezzo fino all’arrivo delle forze dell’ordine" spiega il sindacato. Uno sciopero, dunque, anche per la salvaguardia e per la tutela degli utenti. E aggiunge: "A peggiorare la situazione, l’atteggiamento delle aziende e il mancato pagamento ai lavoratori dei fondi previdenziali complementari".

Le linee Roma Tpl che scioperano il 13 gennaio

Ecco le linee interessate allo sciopero Tpl di lunedì 13 gennaio: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 040F, 041, 041F, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 088F, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 763L, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 789F, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1, C6, C8 e C19.