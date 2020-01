in foto: Dalla pagina Facebook "Roma ai tempi di Virgi"

Porte bloccate su un autobus della Roma Tpl, dove una decina di passeggeri sono rimasti intrappolati per circa un'ora a seguito di un guasto. L'episodio è accaduto nella mattinata di ieri a bordo di una vettura della linea 349 con capolinea Porro Lambertenghi. A riportare la notizia la pagina Facebook "Roma ai tempi di Virgi", dove un utente ha pubblicato un video che mostra i viaggiatori in discesa dal mezzo, finalmente liberi, dopo l'intervento della Polizia di Stato.

Porte di un autobus Roma Tpl bloccate per un'ora

L'ennesimo episodio che vede come protagonista il trasporto dei mezzi in città, ma che questa volta non ha solo provocato un disagio ai cittadini: li ha letteralmente sequestrati. Tra i passeggeri anche bambini e anziani, costretti ad attendere all'interno dell'autobus fermo in via Ottorino Gentiloni senza poter scendere. Secondo quanto riportato da un passeggero, all'interno dell'autobus non era presente il martelletto per infrangere i vetri in caso di emergenza.

Passeggeri liberati da tecnici e Polizia di Stato

A notare la scena i passanti, che accorgendosi che qualcosa non andava, vedendo l'autobus fermo con le porte chiuse e i passeggeri a bordo, si sono avvicinati, provando ad aprirle da fuori, senza successo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno dato supporto ai tecnici fino alla riapertura delle porte. Fortunatamente i viaggiatori stavano bene e non è stato necessario l'intervento di vigili del fuoco e ambulanza.