Sciopero dei trasporti nella Capitale. Si preannuncia un venerdì di passione per chi si sposta in città. Il 6 luglio incroceranno le braccia i dipendenti di Atac e Roma Tpl. La circolazione dei mezzi pubblici è a rischio per uno sciopero di 24 ore indetto dal sindacato Ugl e per l'agitazione di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30 proclamata dal sindacato Cambia-menti M410.

Sciopero: le fasce garantite

"Per quanto riguarda lo sciopero di 24 ore – indetto a livello regionale, per rivendicare maggiore sicurezza a beneficio dei lavoratori, come seguito a quello di 4 ore dello scorso 8 giugno – saranno interessate le linee Atac (bus, tram, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle) e quelle periferiche gestite dalla Roma Tpl" si legge in una nota.

Saranno comunque in vigore le consuete fasce di garanzia: il servizio è regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20 per agevolare gli spostamenti delle persone che vanno al lavoro e pendolari.

Sciopero dei trasporti a Roma, l'ultimo lo scorso 8 giugno

L'ultimo sciopero proclamato dal sindacato Ugl risale a venerdì 8 giugno. "Possibili disagi sulla rete del trasporto pubblico per lo sciopero di 4 ore in tutte le aziende pubbliche e private del comparto a livello regionale". A Roma l'agitazione, dalle 8,30 alle 12,30, ha interessato la rete Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle) e le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl. Nello stesso giorno previsto anche uno sciopero dei bus regionali gestiti da Cotral.