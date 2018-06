in foto: Sciopero dei trasporti Roma

Sciopero dei mezzi pubblici a Roma proclamato dal sindacato Ugl per venerdì 8 giugno 2018. "Possibili disagi sulla rete del trasporto pubblico per lo sciopero di 4 ore proclamato dal sindacato Ugl in tutte le aziende pubbliche e private del comparto a livello regionale. A Roma l'agitazione, dalle 8,30 alle 12,30, interesserà la rete Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle) e le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl", comunica in una nota Roma Agenzia per la Mobilità.

Sciopero Cotral 8 giugno 2018

Nello stesso giorno previsto anche uno sciopero dei bus regionali gestiti da Cotral. L'azienda informa in una nota "che l’organizzazione sindacale Ugl ha proclamato un sciopero di 4 ore il prossimo venerdì 8 giugno, con astensione dalle prestazioni lavorative dalle ore 8:30 alle ore 12:30. Il servizio di trasporto extraurbano potrebbe subire disagi e/o soppressioni".