Una manifestazione dei lavoratori Auchan per tutelare i dipendenti e chiedere garanzie al governo. La mobilitazione, sostenuta da Filcams Fisascat e Uiltucs del Lazio, con uno sciopero indetto per l'intera durata del turno di lavoro, è in programma per domani martedì 28 maggio, davanti al ministero dello Sviluppo Economico, in via Molise a Roma. La decisione arriva a seguito dei licenziamenti di massa che hanno riguardato i negozi Mercatone Uno, che ha chiuso improvvisamente in tutta Italia da un giorno all'altro il 25 maggio scorso, dichiarata fallita. Secondo quanto appreso sarebbero oltre duemila i posti di lavoro a rischio nel Lazio dei dipendenti del gruppo Auchan, ben 20mila in tutta Italia.

Conad acquisisce Auchan Italia

I timori nascono dall'operazione di acquisizione da parte di Conad guidato da Francesco Pugliese, del gruppo Auchan Italia. "Operazione che punta ai risvolti commerciali e al ritorno all'italianità di una delle più importanti reti di vendita del nostro Paese" si legge in una nota diffusa dalla Federazione Lavoratori Commercio – Turismo – Servizi di Roma e del Lazio. Tuttavia "permangono forti dubbi sul mantenimento dell'intera rete di vendita e del perimetro occupazionale – spiegano Filcams, Fisascat e Uiltucs – Auspichiamo che venga veramente garantita da Conad la qualità del lavoro". Ciò alla luce del trattamento già riservato ai lavoratori Conad ai quali viene richiesta "una elevata flessibilità e velocità, che rischia di creare un lavoro a cottimo" concludono i sindacalisti.