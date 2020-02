in foto: Sciopero dei mezzi – foto di repertorio

Lo sciopero dei mezzi a Roma previsto per lunedì 3 febbraio è stato differito a data da destinarsi. Il servizio dei mezzi pubblici sarà quindi attivo sull'intera rete Atac. Lo ha reso noto la società.

La mobilitazione rischiava di paralizzare la città, in concomitanza con il blocco del traffico annunciato per domani dal Campidoglio, per tenere sotto controllo lo smog in città. I dipendenti dell'azienda di trasporto pubblico capitolino avevano annunciato uno sciopero dalle ore 8.30 alle 17 e dalle ore 20 a fine servizio per "ferie, insufficienza mensa, personale di macchina settore metroferroviario, problematiche IV area". Erano comunque previste tuttavia previste delle fasce di garanzia, come di consueto, in particolare, per agevolare lo spostamento dei pendolari che si muovono da e verso la Capitale per studio o per lavoro.

Blocco del traffico a Roma lunedì 3 febbraio: chi resta fermo e gli orari

Per domani, lunedì 3 febbraio a Roma, il Campidoglio ha disposto il blocco del traffico, un provvedimento antismog, per tenere sotto controllo il superamento dei valori consentiti di particolato PM10 in città. A restare fermi saranno i veicoli a benzina fino ad Euro 2 all'interno della Ztl Fascia Verde, oltre ai divieti già previsti dalla D.C.S. n. 4/2015. Nel dettaglio riguarderà ciclomotori e Motoveicoli Euro 0 ed Euro 1 e autoveicoli Benzina Euro 2. Il blocco della circolazione per la categoria di veicoli interessati sarà obbligatoriamente in vigore dalle ore 7.30 alle ore 20.30.